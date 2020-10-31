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Королеву раскритиковали за искусственное лицо на откровенном снимке

Королеву раскритиковали за искусственное лицо на откровенном снимке

Москва, 31 октября. Поклонники известной певицы Наташи Королевой прохладно восприняли новый снимок, который звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.

Поводом для недовольства фолловеров послужила ненатуральность кадра, на котором Королева запечатлена сидящей на стуле в позе героини Шэрон Стоун из культового фильма «Основной инстинкт». На певице черный корсет с глубоким декольте и зеркальные сапожки. Черную кожаную куртку селебрити решила приспустить, оголив плечи.

В описании к посту Королева решила порассуждать на тему скоротечности и переменчивости жизни, а также о «чистоте» информационного поля в XXI веке. Певица призвала поклонников сохранять лицо и культуру общения, а также проявлять уважение к чужим чувствам.

Не все поклонники Королевой прислушались к словам кумира: некоторые из них отметили, что 47-летняя звезда на опубликованном кадре совсем не похожа на себя.

«Столько макияжа, просто тонна ретуши, океан фотошопа... Неужели все так плохо?»;

«Да, фотошоп делает чудеса»;

«Как хочется натуральных фоток... без позерства...», — сетуют фолловеры в комментариях под постом.

Справедливости ради стоит отметить, что среди комментаторов нашлись и те, кто встал на защиту певицы. По мнению некоторых фолловеров, Королева прекрасно выглядит и является очень мудрой женщиной. Фанаты призвали кумира не обращать внимания на выпады в свой адрес.

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