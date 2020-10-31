Королеву раскритиковали за искусственное лицо на откровенном снимке

Москва, 31 октября. Поклонники известной певицы Наташи Королевой прохладно восприняли новый снимок, который звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.

Поводом для недовольства фолловеров послужила ненатуральность кадра, на котором Королева запечатлена сидящей на стуле в позе героини Шэрон Стоун из культового фильма «Основной инстинкт». На певице черный корсет с глубоким декольте и зеркальные сапожки. Черную кожаную куртку селебрити решила приспустить, оголив плечи.

В описании к посту Королева решила порассуждать на тему скоротечности и переменчивости жизни, а также о «чистоте» информационного поля в XXI веке. Певица призвала поклонников сохранять лицо и культуру общения, а также проявлять уважение к чужим чувствам.

Не все поклонники Королевой прислушались к словам кумира: некоторые из них отметили, что 47-летняя звезда на опубликованном кадре совсем не похожа на себя.

«Столько макияжа, просто тонна ретуши, океан фотошопа... Неужели все так плохо?»; «Да, фотошоп делает чудеса»; «Как хочется натуральных фоток... без позерства...», — сетуют фолловеры в комментариях под постом.

Справедливости ради стоит отметить, что среди комментаторов нашлись и те, кто встал на защиту певицы. По мнению некоторых фолловеров, Королева прекрасно выглядит и является очень мудрой женщиной. Фанаты призвали кумира не обращать внимания на выпады в свой адрес.