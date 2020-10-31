Юморист Павел Воля высмеял рэпера Даву из-за отношений с Бузовой

Москва, 31 октября. Шоумен и резидент Comedy Club Павел Воля едко высмеял рэпера Даву (Давида Манукяна), популярность которого резко возросла на фоне отношений с певицей и ведущей шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.

Юморист высмеял не только отношения Давы с Бузовой, но и иронично прокомментировал дуэт рэпера с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Павел Воля решил обратить внимание на современные тренды на примере жизни Манукяна, который, по словам шоумена, прошел через все виды унижений из-за совместной жизни с популярной певицей. Именно она познакомила рэпера со звездами шоу-бизнеса, в том числе и с Киркоровым.

Воля недоумевает, зачем знаменитость записал песню «Ролекс» с Давой. По словам юмориста, и песню нельзя назвать хорошей, да и сам Киркоров навряд ли будет радоваться часам дешевле десятка тысяч долларов.

«Я не понимаю, зачем это Филиппу. Дава, я понимаю, ты радуешься часам. Ты копил, отказался от ремня, снимал вайны, живешь с Бузовой — прошел через все виды унижений. Но поверить в то, что Филипп радуется часам за восемь тысяч долларов? У этого человека еще в 90-х был свой самолет», — иронично сказал Павел Воля.

Павел Воля и Гарик Харламов ранее высмеяли Даву за татуировку с именем Ольги Бузовой.