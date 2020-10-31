Актриса Раиса Рязанова рассказала о смерти единственного сына

Москва, 31 октября. Народная артистка РФ Раиса Рязанова, прославившаяся по роли Тоси в мелодраме «Москва слезам не верит», рассказала, как пережила смерть единственного сына.

Театральный актер Данила Перов ушел из жизни 22 января 2020 года. У единственного 51-летнего сына Раисы Рязановой оторвался тромб. Супруга Перова, когда заметила, что актеру плохо, незамедлительно вызвала «скорую». Врачи не смогли спасти наследника народной артистки.

С момента главной трагедии в жизни Рязановой прошло 10 месяцев. Звезда советских фильмов решила «жить за двоих» после смерти сына. По словам артистки, ее наследник никогда не рассказывал о своих проблемах. Она до последнего была уверена, что с Перовым все в порядке.

«В ту ночь Даня сказал жене, что ему холодно, Алена пошла делать чай. На кухне услышала, что он захрипел. Говорит, мол, влетаю в комнату, понимаю по глазам, что он меня не видит, не узнает», — поделилась Рязанова.

По словам народной артистки, пережить потерю ей помогли любимая работа, поддержка внука и вдовы сына Алены. В эфире шоу «Судьба человека» Рязанова призналась, что боль утраты не ушла из сердца, однако осталось желание жить столько, сколько позволит время.