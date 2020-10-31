Квартиру заявившей о покушении Светличной охраняют от черных риэлторов

Москва, 31 октября. Друзья актрисы Светланы Светличной обеспокоились ее безопасностью после освобождения предполагаемых мошенников, завладевших имуществом актера Алексея Баталова.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, ставшие подозреваемыми в деле о мошенничестве с недвижимостью Баталова, оказались на свободе. Окружение легендарной актрисы Светланы Светличной, признанной секс-символом советского кинематографа, полагает, что артистка может стать следующей жертвой.

Светская львица Алена Кравец, которая также заявила о попытках Дрожжиной и Цивина втереться к ней в доверие, сообщила, что готова взять под личный контроль вопрос безопасности звезды «Бриллиантовой руки». Кравец подчеркнула, что обвиняемые в мошенничестве лица сулили ей золотые горы, однако у знаменитости слишком хорошо развита интуиция, чтобы попасться на уловку.

«Я сразу поняла: от этих людей нужно держаться подальше», — приводит слова Кравец «Собеседник».

Светлана Светличная ранее обвинила сына и внучку в попытке завладеть ее имуществом. По словам актрисы, во время уборки она обнаружила на полу шарики ртути. После этого Светличная заявила, что не оставит им в наследство апартаменты в центре Москвы.