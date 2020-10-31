Названы главные продукты для борьбы со стрессом и тревогой

Москва, 31 октября. Люди, испытывающие стресс или повышенную тревожность, при правильно составленном рационе могут улучшить свое состояние.

Обязательным продуктом в режиме питания должны быть яйца, которые можно употреблять на завтрак. Благодаря желтку организм может насытиться полезными минералами, в числе которых холин и цинк. Эти вещества обычно связывают с пониженным показателем тревожности у человека, передает Huffington Post.

В рацион можно включить и йогурт, поскольку этот ферментированный пробиотический продукт может влиять на психологическое состояние человека. Помимо этого большую пользу несет употребление жирной рыбы, такой как лосось. Содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты способствуют уменьшению симптомов тревожности и выбросов гормонов стресса, например, кортизола и адреналина.