Настоящие зубы певицы Ротару шокировали ее фанатов

Москва, 31 октября. Настоящая внешность популярной исполнительницы Софии Ротару до многочисленных преображений вызвала недоумение у фолловеров.

Исполнительница София Ротару редко делится архивными фотографиями из жизни со своими поклонниками. Однако на фанатских аккаунтах в Instagram часто можно встретить раритетные кадры.

Недавно в Сети появилась публикация, на которой народная артистка СССР предстала в неузнаваемом виде. На фотографии певица позирует вместе с сыном и супругом. Особое внимание поклонники уделили зубам звезды. В широкой улыбке виден ряд ровных зубов с желтоватым оттенком.

Поклонники сразу же отметили, что в 90-е годы многие артисты ходили со «своей» улыбкой, не прибегая к постоянной помощи стоматологов.

«Естественные свои зубки. А то сейчас вставят пластмассу и ходят»; «Желтые мелкие зубы. Выглядит как-то не очень. Даже не признал звезду сразу», — написали пользователи под фотографией

На более поздних снимках Ротару можно предположить, что она поставила себе виниры. Однако не только вмешательство медиков позволяет артистке сохранять прекрасную внешность. Фанаты уверены, что секрет красоты их кумира заключается в здоровом образе жизни.