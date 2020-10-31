Путин внес в Госдуму законопроект о формировании Совфеда

Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок в закон о порядке формирования Совета Федерации.

Внесенный российским лидером документ также затрагивает статус сенатора и депутата. Комментируя проект закона, сенатор Андрей Клишас отметил, что изменения увеличивают список причин для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов. Об этом передает РИА Новости.

Помимо перечисленного, в тексте указано, что те, кого осудили за преступления средней степени тяжести, не смогут занять пост сенатора в течение 5 лет. Также отменяется ценз оседлости для федеральных госслужащих с чином советника 1 класса и росгвардейцев. Клишас дополнил, что бывший президент сможет стать сенатором, если в трехмесячный период со дня окончания полномочий подаст соответствущее заявление.