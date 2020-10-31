В метро Казани предложили запустить отдельные вагоны для женщин

Казань, 31 октября. Женское сообщество Татарстана обратилось с просьбой к властям запустить в казанском метро вагоны для женщин.

Соответствующая петиция появилась на портале change.org. Жительницы республики считают общественный транспорт одним из главных мест заражения COVID-19, поэтому для соблюдения предписанных правил предлагают запустить для женщин отдельные вагоны.

«Женское сообщество Татарстана требует как можно скорее запустить в метро женские вагоны, где женщины бы соблюдали безопасную соцдистанцию», — сообщается в подписи к петиции.

По мнению представительниц прекрасного пола, соблюдению противоэпидемических требований мешают мужчины, которые позволяют себе сидеть с широко расставленными ногами. Из-за этого пассажирки вынуждены держаться ближе друг к другу без возможности соблюдать положенную социальную дистанцию в 1,5 метра. Решение проблемы женское сообщество видит в создании отдельных вагонов.