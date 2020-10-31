В США восхитились вооруженным до зубов фрегатом РФ «Маршал Шапошников»

Москва, 31 октября. Американские издание National Interest опубликовало материал, посвященный российскому фрегату «Маршал Шапошников». Журналисты западного издания пришли в восторг от вооружения боевой машины после прошедшей модернизации.

Согласно имеющейся информации, фрегат будет проходить ходовые испытания вплоть до окончания текущего года. Четыре года назад начался процесс модернизации и перевооружения корабля, который должен в скором времени подойти к окончательному завершению.

Публицист Питер Сучиу пришел к выводу, что после получения крылатых ракет «Калибр-НК» и «Уран» «Шапошников» превратился в «вооруженный до зубов» корабль. Изначально данная машина предназначалась для борьбы с подводными лодками, однако получение пусковых установок для различных ракет теперь позволяет именовать «Маршала Шапошникова» фрегатом.

Однако на этом все не заканчивается. Согласно предположениям, в дальнейшем корабль сможет использовать еще и гиперзвуковые ракеты «Циркон», от которых на данный момент нет способов защиты.

Как сообщает National Interest, во время работ по модернизации российские специалисты реконструировали порядка 20% надстройки, а главные тросы корабля были заменены. Корабелы также работали над конструкциями корпуса фрегата и обновили огромное количество современного оборудования. Кроме того, на борту «Шапошникова» будут переноситься вертолеты.

«Следующим этапом испытаний станет взлет и посадка корабельных вертолетов Ка-27 на палубу фрегата. Корабль должен вернуться в состав Тихоокеанского флота до конца этого года», — подвел итог американский журналист.

В последнее время российское военное кораблестроение активизировалось, на данный момент строится достаточно много новых катеров, МРК и корветов фрегатов. Также недавно Sohu заявило, что РФ быстро нашла альтернативу французским «Мистралям».