Концертный директор Натали опроверг слухи о ее беременности

Концертный директор певицы Натальи Рудиной, более известной как Натали, Сергей опроверг слухи о ее беременности. Об этом представитель артистки сообщил в комментарии корреспонденту ФАН.

Недавно в Instagram-аккаунте 46-летней Натали появилось новое фото, которое вызвало среди пользователей массу догадок и домыслов. На снимке исполнительница знаменитого хита «Ветер с моря дул» предстала перед поклонниками в модном пальто, сумочкой через плечо и орлиными крыльями за спиной, которые «она случайно позаимствовала у стоящей позади нее статуэтки».

Поза, которую выбрала певица для снимка, визуально сделала ее фигуру округлой в области живота. Фанаты, не разобравшись, в чем дело, тут же стали поздравлять артистку с бедующим пополнением в семье. К слову, певица почти 20 лет счастлива в браке с мужем Александром Рудиным, они воспитывают троих детей.

Однако концертный директор Сергей не подтвердил догадок фанатов.

«Нет там никакой беременности!» — безапелляционно заявил концертный директор.

На сегодняшний день звезда 90-х активно ведет концертную деятельность. Даже фото из Instagram, о котором шла речь, сделано перед выступлением артистки.

Несмотря на свой возраст, пользователи Сети всегда отмечали моложавый внешний вид певицы, говоря, что время над ней не властно. Однако не всегда эксперименты с образом удаются Наталье. Так, недавно Рудина решила продемонстрировать поклонникам свой новый образ. Фотографией она поделилась в Instagram. В ответ знаменитость получила порцию критики, кое-кто обвинил ее в том, что обновленный имидж добавил ей 10 лет.