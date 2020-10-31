Маркони высказался о поступке Кудрявцевой на шоу Comment Out

Российский стендап-комик и телеведущий Владимир Маркони в телефонном разговоре рассказал ФАН, как относится к поступку ведущей Леры Кудрявцевой, который она совершила в эфире юмористического YouTube-проекта на канале «Чикен Карри» Comment Out.

Так, гостями последнего выпуска программы стали экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева и актриса Настасья Самбурская. В рамках шоу звезда сериала «Универ» должна была позвонить Лере Кудрявцевой с попросить у нее 30 тысяч рублей, сославшись на плачевное материальное положение, что та и сделала. К большому удивлению самой Самбурской и зрителей теледива указанную сумму все-таки перевела. Ведущий шоу прокомментировал такой добродушный поступок теледивы.

«Вообще, я делаю точно так же, это мое жизненное кредо. Я всегда стараюсь переводить деньги людям, которые звонят мне с неизвестных номеров и представляются знаменитостями. Причем стараюсь переводить сотнями тысяч. Всегда так делаю», — шутя комментирует Владимир Маркони поступок телеведущей.

Суть проекта Comment Out заключается в том, что участники должны оставить каверзную подпись под последним постом в инстаграме случайно выбранной знаменитости. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет — выполняет наказание.