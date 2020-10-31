В Алуште появился уникальный памятник Николаю II и его супруге Александре

Алушта, 31 октября. В Алуште появился новый памятник, который посвятили Николаю II и его супруге Александре. Можно быть уверенными, что сюда точно будут приходить молодожены в день заключения брака.

Скульптура накрыта материей и перевязана лентами, четыре казака развязывают их, ткань падает, звучит молебен…

В Приморском парке Алушты открыли бронзовый монумент в память о встрече Цесаревича Николая Александровича и его невесты Принцессы Алисы. Срочно вызванная женихом из Дармштадта, она впервые прибыла в Россию в статусе будущей супруги Николая. Алиса спешила в Ливадию, где ее ждала царская семья, чтобы благословить пару. Навстречу ей выехал жених. Они встретились в Алуште 10 октября 1894 года.

Год назад на месте свидания заложили памятный знак. Он стоит в усадьбе «Голубка» — сегодняшней алуштинской библиотеке.

Пятиметровому монументу не хватило места в ее маленьком дворике, и скульптуру установили неподалеку — в парке возле центральной набережной.

Это композиция, состоящая из четырех бронзовых скульптур высотой чуть больше двух метров, стоящих на гранитном постаменте. Влюбленных объединяет арка, увенчанная православным крестом. По сторонам — дядя Цесаревича Сергей Александрович и сестра невесты Елизавета Федоровна. Авторы скульптурной композиции — супруги Ирина Макарова и Максим Батаев, победившие с этим проектом во Всероссийском конкурсе.

Деньги на создание памятника были выделены благотворительным Фондом Святителя Василия Великого и Обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». На создание памятника потребовалось около 18,5 млн рублей, сообщал руководитель проекта Михаил Вильтер.

С появлением памятника в Алуште надеются на рождение новой традиции. Любящие пары будут приходить к монументу и в знак своих крепких чувств выпускать в небо голубей.