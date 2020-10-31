Стоимость биткоина достигла отметки в $14 тыс. впервые с 2018 года

Москва, 31 октября. Стоимость биткоина в субботу выросла на 5% впервые за два года, достигнув отметки почти в 14 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает портал CoinMarketCap.

По состоянию на 13.47 по московскому времени, цена биткоина выросла на 4,32% и составила 13 831 доллар.