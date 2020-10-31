Врачи рассказали, как восстановить легкие после коронавируса

Москва, 31 октября. Легкие после коронавирусной инфекции нельзя восстанавливать способами, которые врачи рекомендуют использовать после пневмонии.

Одна из самых популярных методик восстановления легких после пневмонии — надувать воздушные шарики. Однако пациентам, которые перенесли коронавирус с респираторными осложнениями, такой способ противопоказан, передает «МК». Классическая дыхательная гимнастика направлена на «раздувание» объема легкого, что после коронавируса может вызвать разрыв альвеол.

Восстанавливать легкие после COVID-19 врачи-реабилитологи рекомендуют, выполняя гимнастику на основе медленных вдохов и выдохов. Пациент должен делать вдох носом, а выдох — ртом. Это позволит уменьшить объем воздуха, попадающего в легкие.