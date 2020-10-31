Украинские конструкторы презентовали новый дрон-камикадзе ST-35 «Гром»

Киев, 31 октября. Новый дрон-камикадзе ST-35 «Гром» презентовали в Украине. Новинку представила компания «Атлон Авиа».

Новый БПЛА предназначен для высокоточного поражения целей, в том числе целей на закрытых позициях. Отличительной особенностью дрона также назвали возможность использования различных типов боевых частей.



Представители компании «Атлон Авиа» заявили, что БПЛА также является ретранслятором и относится к категории мультикоптеров. Он поднимается к боевой позиции, собирает разведданные, после чего вертикально пикирует в сторону цели.

В комплект комплекса входят три боеприпаса, которые укладываются в три специальных рюкзака, благодарю чему мобильность боевого расчета значительно увеличивается и позволяет оперативно менять позиции. Управление дроном осуществляется с обычного планшета.

Украинские СМИ в последнее время активно тиражируют в Сети сообщения о якобы поставках Азербайджану «охотников» на российские системы ПВО. Утверждается, что Киев доставили партнерам комплексы «Кольчуга-М», передает «Царьград».