Звезда «Форсажа» представил свой второй сингл

Москва, 31 октября. Исполнитель роли Доминика Торетто в серии фильмов «Форсаж» Вин Дизель продолжает демонстрировать свои музыкальные таланты. Вышел второй сингл звезды Голливуда.

Релиз песни под названием Days Are Gone состоялся в эфире шоу Джеймса Кордена. Вин Дизель посвятил свой второй сингл быстротечности времени, сопроводив незатейливый текст запоминающейся и легкой мелодией.

Актер решил заняться музыкальным творчеством в период самоизоляции. На это его сподвигло отсутствие съемок, которые были приостановлены во время разгара первой волны пандемии коронавируса.

Звезда «Форсажа» за несколько дней до релиза второй песни поблагодарил поклонников за возможность выйти из зоны комфорта. В сентябре Вин Дизель представил свой дебютный трек Feel Like I Do. Он записал композицию совместно с диджеем Kygo. Об этом пишет «Культуромания».