Киев, 31 октября. Преемник президента России Владимира Путина может закончить тонкую дипломатию в отношении Украины, уверен экс-посол Киева в США Валерий Чалый.

По словам Чалого, «украинский вопрос» будет решен радикально, без присущей Путину дипломатии. Бывший украинский посол призвал Киев срочно начать дружить с Россией, для этого у Киева осталось буквально несколько лет. Новые политики будут гораздо жестче по отношению к Украине, уверен Чалый.

С бывшим украинским послом согласился политолог Михаил Погребинский. По его словам, Киеву пора перестать строить «Украину для украинцев», а выстроить отношения с русскоязычным населением страны, которого много.

«Человек, который придет после Путина, не будет склонен входить во всякие тонкости», — убежден Погребинский.

Как считает политолог, преемник нынешнего российского лидера будет поступать в интересах РФ еще жестче, чем это делают власти сейчас.