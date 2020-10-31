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Украину предупредили о потере Киева в случае провокаций против РФ

Украину предупредили о потере Киева в случае провокаций против РФ

Москва, 31 октября. Китайские аналитики издания Sohu предупредили, что попытки со стороны Украины противостоять России могут обернуться настоящим провалом. Перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Эксперты также назвали нелепыми любые попытки Киева противостоять Москве в военной сфере. Действительно, Украина после распада СССР получила заводы и современное на тот момент вооружение, однако все это было утеряно или распродано, поэтому ни о каком военном потенциале Киева в настоящий момент речи не идет.

Китайские эксперты считают, что на сегодняшний день Украине терять нечего. Все, что остается Киеву, — это организовывать провокации в отношении РФ. Российская сторона должна быть готова к любым действиям со стороны соседей. Аналитики из Китая при этом считают, что «попытки Украины противостоять России выглядят довольно смешно».

Как отметили эксперты, Украина может применить силу в отношении Донбасса, но в любом случае пожалеет об этом шаге. Дело в том, что при таком развитии сценария возникает прямая угроза российским границам, и Москва обязательно жестко отреагирует на это.

Украину предупредили о потере Киева в случае провокаций против РФ

«В российской армии большую роль играют воздушно-десантные войска. Именно на них может быть сделана ставка в ходе конфликта с Украиной», — объяснили военные аналитики.

Они уверены, что вооруженным силам РФ нужно будет всего лишь полчаса, чтобы взять под свой контроль Киев. С точки зрения авторов материала Sohu, Запад при подобном исходе будет стоять в стороне и наблюдать за событиями.

Ранее китайские аналитики заявили, что к России могут отойти сразу четыре украинских города. Речь идет о Харькове, Херсоне, Одессе и Николаеве.

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