Москва, 31 октября. Китайские аналитики издания Sohu предупредили, что попытки со стороны Украины противостоять России могут обернуться настоящим провалом. Перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Эксперты также назвали нелепыми любые попытки Киева противостоять Москве в военной сфере. Действительно, Украина после распада СССР получила заводы и современное на тот момент вооружение, однако все это было утеряно или распродано, поэтому ни о каком военном потенциале Киева в настоящий момент речи не идет.

Китайские эксперты считают, что на сегодняшний день Украине терять нечего. Все, что остается Киеву, — это организовывать провокации в отношении РФ. Российская сторона должна быть готова к любым действиям со стороны соседей. Аналитики из Китая при этом считают, что «попытки Украины противостоять России выглядят довольно смешно».

Как отметили эксперты, Украина может применить силу в отношении Донбасса, но в любом случае пожалеет об этом шаге. Дело в том, что при таком развитии сценария возникает прямая угроза российским границам, и Москва обязательно жестко отреагирует на это.

«В российской армии большую роль играют воздушно-десантные войска. Именно на них может быть сделана ставка в ходе конфликта с Украиной», — объяснили военные аналитики.

Они уверены, что вооруженным силам РФ нужно будет всего лишь полчаса, чтобы взять под свой контроль Киев. С точки зрения авторов материала Sohu, Запад при подобном исходе будет стоять в стороне и наблюдать за событиями.

Ранее китайские аналитики заявили, что к России могут отойти сразу четыре украинских города. Речь идет о Харькове, Херсоне, Одессе и Николаеве.