Эксперт назвал поддержу «меньшинств» решающей для избрания в президенты США

Сексуальные, национальные и расовые меньшинства в США приобрели настолько серьезное влияние, что избраться без их поддержки в президенты страны стало попросту невозможно. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

Ранее издание Fox News провело национальный опрос, в ходе которого выяснилось, что отставание президента США Дональда Трампа от его конкурента-демократа Джозефа Байдена сократилось на два рейтинговых очка. Таким образом, теперь действующего главу государства поддерживают 44% опрошенных избирателей, а его соперника — 52%.

«Должен сказать, что этот разрыв в очках поддержки «сократился» лишь потому, что Fox News пытается вдохнуть в команду Трампа и в него самого некие мысли, допускающие возможность его победы, — отметил Брутер. — Известно, что это издание обслуживает избирательную кампанию американского президента и с достоверными данными у его аналитики нет ничего общего».

Политолог уверен, что единственная надежда Трампа заключается в дисциплинированности республиканского избирателя — он с большей долей вероятности придет на выборы, чтобы отдать свой голос.

«Однако голосование по почте практически нивелирует это преимущество! — убежден эксперт. — Так что, я думаю, даже в команде у президента США нет четкого понимания того, как можно выиграть эти выборы. На мой взгляд, результат уже предрешен, хотя Трампу, возможно, в последний момент удастся ухватиться за некоторые переходящие штаты. Но даже в этом случае ситуация у него неблагоприятная».

Собеседник ФАН подчеркнул: даже если данные Fox News правдивы, и граждане США действительно стали больше поддерживать нынешнего главу Белого дома, это уже мало на что повлияет. Восемь процентных пунктов — это серьезный разрыв, который не покрыть за три оставшихся до выборов дня.

«Когда избирательная кампания только начинается, возможность кандидатов менять свои рейтинги еще сохраняется, — объяснил Брутер. — Но затем все становится намного сложнее, поскольку избиратель определяется со своим выбором. Переход голосов замедляется, а потом и вовсе останавливается. В нашем же случае огромное количество людей уже проголосовало по почте, так что шансы Трампа на победу я оцениваю как минимальные».

Политолог также прокомментировал аналитику Fox News, согласно которой Байден очень популярен среди избирателей-женщин, темнокожих, выходцев из Латинской Америки, а также молодых американцев — в то время как действующий президент может похвастаться поддержкой лишь сельских избирателей, белых мужчин и белых же евангельских христиан. Эксперт назвал эти данные куда более правдивыми, чем опубликованные в том же материале рейтинги кандидатов.