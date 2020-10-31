Сторонники белорусской оппозиции начали протестный марш в Минске

Минск, 31 октября. Сторонники оппозиции Белоруссии вышли на незаконный протестный марш в Минске днем в субботу.

Участники шествия стали собираться около Красного костела в центре Минска, первыми появившимися на месте стали люди с ограниченными возможностями. В оппозиционных Telegram-каналах ранее анонсировали масштабный марш, но в результате на него собралось не более 30 человек, сообщает РИА Новости. К месту сбора подходили сотрудники милиции, которые сообщали о незаконности митинга. Через некоторое время пришедшие на акцию направились к Октябрьской площади.

Также днем в субботу в Минске прошел «женский марш», на него пришли несколько десятков человек, хотя на предыдущие аналогичные митинги приходили несколько тысяч участниц. Сегодня женщины прошли по центральным улицам белорусской столицы и объединились с первой колонной. Правоохранители не предприняли каких-либо решительных попыток пресечь протест, так как акция проходит мирно.