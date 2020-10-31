Невролог Покровская назвала способ установить причину мигрени

Врач-невролог Юлия Покровская назвала способ установить причину мигрени. Специалист подтвердила в комментарии ФАН слова невролога ЦКБ Управления делами президента Валерия Куваева о том, что головную боль могут вызвать продукты, а также перечислила другие триггеры мигрени.

Ранее Куваев рассказал, что самыми главными провокаторами мигрени среди продуктов являются красные и игристые вина, а также шоколад. Врач добавил в комментарии «АиФ», что чаще, чем еда или напитки, головную боль провоцирует голод.

«Связь мигрени с питанием известна, это могут быть перечисленные продукты – вино, шоколад. Также это могут быть продукты с приправами, китайская еда, экзотические продукты, сладости в больших количествах», — рассказала невролог.

Покровская отметила, что в некоторых случаях вызывать мигрень могут какие-то особые продукты, поэтому очень важно установить связь для каждого конкретного пациента между его питанием и головной болью.

«Для этого предлагается вести дневник питания и головных болей. Если устанавливается связь – сегодня выпил вина, а завтра — мигрень, то этот продукт рекомендуется исключить. Но пациенты сами очень лояльны к исключению продуктов, даже если они их любят, потому сила головной боли не оставляет выбора», — добавила врач.

Специалист подчеркнула, что не у всех людей, предрасположенных к мигрени, есть реакция на вино или шоколад. Если связь между этими продуктами и приступами мигрени не обнаруживается, то пациент может употреблять эти продукты.

«Другими факторами может быть нерегулярное питье воды, нарушение сна – сон больше, чем положено, сон меньше, чем положено, пересыпание тоже может приводить к мигрени. Также может играть роль пребывание в шумных душных помещениях, ритмичная фотостимуляция – приступ мигрени может произойти после дискотеки. Спровоцировать головную боль может яркая солнечная погода и, однозначно, стресс», — перечислила Покровская.

Невролог отметила, что встречаются связи с приступами мигрени, которые пациенты сами у себя находят, например, поездка на машине, тряска и запах бензина.