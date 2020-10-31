Донбасс сегодня: армия Киева потеряла более 20 бойцов, местные жители избивают солдат ВСУ

Донбасс, 31 октября. Украинские войска размещают дальнобойную артиллерию в городах. В ДНР и ЛНР рассказали о серьезных потерях противника. Украинские спецслужбы незаконно удерживают мирных жителей. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Поселок Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики оказался под огнем украинских силовиков в минувшие сутки. Военными ДНР зафиксирован один обстрел с применением стрелкового оружия. Всего же, как сообщает Народная милиция, за период действия последнего бессрочного перемирия, соглашение о котором достигнуто в конце июля текущего года, Вооруженные силы Украины совершили более 240 нарушений мирных договоренностей.

Из общего числа нарушений перемирия более 120 фактов — это обстрелы с применением различного вооружения, включая крупнокалиберные минометы. Более 80 нарушений ВСУ — оборудование новых и дооборудование существующих позиций, более 30 раз украинские подразделения задействовали беспилотные летательные аппараты.

За истекшую неделю в зоне ответственности оперативно-тактической группировки украинских войск «Восток» зафиксировано 34 единицы боевой техники и вооружений, размещенных с нарушением мирных соглашений в границах зон безопасности. В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано более 20 единиц техники и вооружений, также размещенных в нарушение мирных договоренностей. Среди них 152-мм артиллерийские системы, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и зенитно-ракетные комплексы.

В Донецке и Луганске рассказали о потерях противника за неделю

Весьма показательными являются данные, предоставленные разведкой республик Донбасса о недельных потерях противника, не связанных с выполнением боевых задач. В луганском Управлении Народной милиции сообщают об 11 небоевых потерях ВСУ. Среди них трое погибших, шестеро травмированных и двое раненых военнослужащих.

Управление Народной милиции ДНР также сообщает об 11 небоевых потерях ВСУ в зоне своей ответственности, из них четверо погибших. Основными причинами потерь являются подрывы на минно-взрывных заграждениях и внутренние конфликты в подразделениях. Зафиксированы также одна перестрелка между сослуживцами первого батальона 30-й отдельной механизированной бригады и один конфликт военнослужащих этой же бригады с местными жителями Попасной Луганской области. Последний закончился травмами для двоих военнослужащих.

СБУ незаконно удерживает жителя Донецкой области

В целях выполнения некоего плана по выявлению сочувствующих народным республикам жителей подконтрольного ВСУ Донбасса сотрудники Службы безопасности Украины необоснованно задерживают мирных жителей, сообщает Народная милиция ДНР. В воскресенье, 25 октября, во время проведения региональных выборов на Украине оперативники СБУ задержали несколько мирных жителей, оппозиционно настроенных к действующей украинской власти.

Родственник одного из задержанных обратился в Народную милицию ДНР и сообщил военным, что его брата Арсения В. содержат в подвале отделения СБУ в Красноармейске. Официальные обвинения ему пока не выдвинуты, дальнейшая судьба мужчины остается неизвестной. В Донецке в очередной раз призвали жителей подконтрольных Украине территорий быть внимательными, не поддаваться на провокации украинских спецслужб и вовремя сообщать о противоправных действиях киевских силовиков в правоохранительные органы республики.