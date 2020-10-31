Умер известный британский актер Шон Коннери

Лондон, 31 октября. Звезда «Джеймса Бонда» актер Шон Коннери умер на 91-м году жизни. Причины смерти пока остаются неизвестными, сообщает BBC News.

Британский актер получил наибольшую популярность по роли спецагента Джеймса Бонда в одноименной франшизе. Он стал первым, кто сыграл эту роль на экране. Артист сыграл в пяти экранизациях с 1962 по 1983 годы.

За свою длительную карьеру Коннери стал лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и нескольких Bafta. В 2000 году в Королевском дворце его посвятили в рыцари. В августе актеру исполнилось 90 лет.