Невролог перечислил вызывающие головную боль продукты

Москва, 31 октября. Главными провокаторами головной боли являются красные и игристые вина, заявил врач-невролог ЦКБ Управления делами Президента РФ Валерий Куваев.

Каждый человек может иметь индивидуальные триггеры недомогания. Однако часто возникает реакция именно на какой-то определенный продукт. Красные и игристые вина могут провоцировать мигрень. При этом шоколад реже обладает таким действием.

«Но всё это очень индивидуально, у каждого человека свои триггеры», – заявил врач в интервью «АиФ».

Специалист рекомендует вести дневник головной боли, который позволит определить, какие факторы влияют на возникновение мигрени. При этом голод чаще приводит к головной боли, чем еда и напитки.