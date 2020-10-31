РФ и Казахстан приступили к созданию стартового комплекса на Байконуре

Москва, 31 октября. РФ и Казахстан подписали контракт для создания стартового комплекса для ракеты-носителя «Союз-5».

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что стороны готовы к созданию стартового комплекса для новой российской ракеты-носителя на космодроме Байконур.

«Подписали межправительственные документы и контракт о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек», — заявил Рогозин.

Проведение работ было запланировано на конец 2017 года после того, как Россия решила заменить производимую на Украине ракету «Зенит» собственной разработкой – ракетой «Союз-5» («Иртыш»). Планируется, что ее испытания начнутся с 2023 года, всего с Байконура должны осуществить три пуска. Изготавливать ракету будет РКЦ «Прогресс».

По оценкам специалистов, реализация проекта «Байтерек» обойдется в 916 миллионов долларов. Казахстан берет на себя обязанности по реконструкции и модернизации наземной инфраструктуры комплекса «Зенит-М», а также созданию. необходимых центров подготовки специалистов.

14 октября России удалось установить новый рекорд в космической сфере. Корабль «Союз МС-17» доставил астронавтов к Международной космической станции всего за три часа, передает «Царьград».