Поисковая собака спасла мяукающую под завалами турчанку

Анкара, 31 октября. Молодая турчанка, оказавшаяся под завалами здания, обрушившегося после землетрясения в Измире, смогла спастись с помощью мяуканья, пишет РИА Новости.

Такие инструкции женщине по имени Бусе Хасылмаз дали спасатели, работающие на месте ЧП. Они поддерживали контакт с Бусе с помощью мобильного телефона. С пострадавшей переговорил также министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемерли, прибывший в Измир.

Специалисты объяснили Хасылмаз, что мяуканье сможет привлечь поисковую собаку и тогда спасателям будет легче ее найти. Пакдемирли в свою очередь отметил, что это поможет Бусе поддерживать моральный дух. В итоге через 9,5 часов после землетрясения девушку смогли извлечь на поверхность и доставить в больницу.

Как сообщала ранее DEITA.RU, землетрясение в турецком Измире произошло во второй половине дня 30 октября. В городе обрушилось около двух десятков многоэтажных зданий. Сотни человек были ранены, 24 человека погибли.

Сильные подземные толчки ощущали жители Стамбула и других регионов страны. Спасательные работы продолжаются.