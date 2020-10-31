Вахтанг Кикабидзе оправдался за песню на русском языке

Москва, 31 октября. Советский и грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе, давно не приезжавший в Россию и отказывающийся от концертов в стране, оправдался за скандал, устроенный им во время акции-концерта оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Он исполнил на русском языке песню «Тбилисо», вызвав критику со стороны своих соратников, пишет «Политпазл».

Этот случай нельзя назвать рядовым. Вахтанг Кикабидзе является первым номером ЕНД. Решение было приято, как ранее рассказал соратник певца Давид Небиеридзе, так как тот однажды «плюнул в лицо России». Для лидеров «Нацдвижения» исполнение Кикабидзе грузинской песни на русском языке стало полной неожиданностью. Председатель политсовета партии Ника Мелия заявил, что у него волосы встали дыбом из-за этой ситуации.

«Бубе Кикабидзе это прощается», — все-таки решил сказать Ника Мелия.

Сам артист попытался оправдаться за инцидент и обвинил в произошедшем организаторов мероприятия, которые, по его словам, перепутали фонограмму. Вахтанг Кикабидзе заявил, что терпеть критику в свой адрес не намерен.

Вахтанг Кикабидзе ранее рассказал, при каком условии готов дать концерт для россиян. Он признался, что если бы его позвали его выступить с концертом на нейтральной территории, то согласился бы.