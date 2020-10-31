Невролог назвал три симптома, при которых нужно немедленно идти к врачу

Москва, 31 октября. Причины, которые свидетельствуют об инсульте и требуют немедленного обращения к врачу, перечислила невролог Астанда Мушба.

Количество людей в возрасте от 20 до 40 лет, которые подвержены инсульту, увеличивается в последнее время. Об опасном состоянии говорит атеросклероз и нарушение работы сердца, отметила Мушба. Еще одной причиной является плохая свертываемость крови. На выявление этой проблемы следует обратить особое внимание молодым людям, подчеркнула врач.

Ежегодное прохождение УЗИ сердца и обследование сосудов шеи необходимо для своевременной защиты от инсульта, рассказала Мушба в интервью «Комсомольской правде». Также следует записаться на прием к неврологу и сделать мониторинг ЭКГ.