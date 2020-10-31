Адвокат Асмус надеется на мирный раздел имущества актрисы и Харламова

Адвокат актрисы Кристины Асмус Марина Дубровская прокомментировала бракоразводный процесс с юмористом Гариком Харламовым. Об этом правозащитник артистки рассказала ФАН в телефонном разговоре.

О расторжении брака звездная пара заявила еще в июле. Тогда фанаты, общественники и даже психологи включились в ярые дискуссии на эту тему, называя разрыв фиктивным. Однако с течением времени жизненные реалии вышли на первый план, и сомнений о том, что пара рассталась, уже не возникает. Кроме того, как отметила адвокат актрисы, брак Асмус и Харламова официально был расторгнут 23 октября.

«Теперь у обоих сторон есть месяц на то, чтобы обжаловать решение суда и подать апелляцию. В ближайшие несколько месяцев мы надеемся, что прения относительно раздела имущества закончатся мирным путем», — говорит юрист.

Что конкретно будут делить артисты, адвокат комментировать не стала. Однако ведущий, юморист Павел Воля в одном из выпусков Comedy Club намекнул, что под раздел может попасть дом, в котором раньше проживало звездное семейство.

Помимо раздела дома на суде обсуждался и более важный вопрос о том, с кем останется шестилетняя дочь артистов — Настя. Правозащитница отметила, что это решение было принято обоюдно и без споров.

«Девочка будет жить с мамой. Однако отец ребенка, Гарик Харламов, имеет право видеться с ребенком когда захочет», — добавила Дубровская.

Ранее сообщалось, что актриса и шоумен до сих пор не сообщили о разводе своей дочери Насте.