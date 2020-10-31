Илья Авербух объяснил отказ Евгении Медведевой от участия в ледовом шоу

Москва, 31 октября. Фигурист, продюсер и хореограф Илья Авербух объяснил отказ двукратной серебряной призерши олимпийских игр Евгении Медведевой от участия в «Ледниковом периоде».

Поклонники ранее выразили возмущение отсутствием фигуристки Евгении Медведевой среди участников нового сезона шоу «Ледниковый период». Как рассказал продюсер шоу Илья Авербух, предложение спортсменке было направлено уже давно, однако Медведева решила полностью отдаться спортивной карьере, что было бы очень затруднительно в условиях параллельного участив в проекте.

«Конечно, сложно совмещать, — отметил Авербух в эфие радиостанции «Говорит Москва». — Мы с большим уважением относимся к ее решению».

Российские телезрители с интересом наблюдают за событиями, которые разворачиваются на льду в рамках шоу «Ледниковый период». Ведущими нового сезона стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.