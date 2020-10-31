Внучка Ротару не согласилась на съемку за 20 тысяч евро

Москва, 31 октября. Внучка российской артистки Софии Ротару, 19-летняя Соня Евдокименко, покорила внешними данными западных дизайнеров. Ей предложили большие деньги за съемку.

Дизайнер Аника Керимова отметила, что Евдокименко не жалеет средств на стильную одежду от именитых брендов и отлично разбирается в мужчинах. С ее слов, 19-летняя модель с роскошной славянской внешностью пользуется большим успехом в Европе.

Керимова в беседе с «Дни.ру» рассказала, что ее зарубежные коллеги пытались «заполучить» внучку Ротару для своего бренда. Дизайнеры предложили Евдокименко 20 тысяч евро за одну лишь съемку. Внучка народной артистки СССР отказалась от такой возможности заработка.

«При желании Соня может зарабатывать сотни тысяч евро. У нее есть для этого все данные. Отличная фигура, стройные ноги, красивые формы. Она может представлять и верхнюю одежду, и нижнее белье», — поделилась Керимова своим мнением.

Соня Евдокименко недавно рассталась с французским бойфрендом Марко Дюменилом. Она быстро нашла ему замену. На днях в личном Instagram-блоге модель опубликовала фотографии с новым избранником.