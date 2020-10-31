Никас Сафронов сделает эскиз памятника для могилы Трушкина

Москва, 31 октября. Заслуженный художник РФ Никас Сафронов принимает идеи поклонников творчества сатирика Анатолия Трушкина для создания памятника покойному писателю.

Сафронов после смерти лучшего друга оказывает финансовую помощь вдове сатирика Наталье Трушкиной. Художнику удалось распродать оставшийся тираж из 1600 книг покойного писателя, к которым он подготовил иллюстрации. Все вырученные средства от продажи получит семья Трушкина.

В интервью изданию «Собеседник» Сафронов признался, что работает над созданием эскиза памятника своему лучшему другу. Он объявил конкурс для поклонников Трушкина: идею, которая наиболее полно олицетворит творческий и жизненный путь писателя, художник претворит в реальность. Все предложения Сафронов рассмотрит вместе с вдовой сатирика. Фанаты могут присылать свои идеи в Instagram-блог художника.

«Я думаю, что памятник Трушкину должен быть с юмором, не печальный. Толя сам по себе был очень позитивным человеком. Не исключаю, что монумент должен быть философским, с пониманием того, что Анатолий Алексеевич прожил свою жизнь достойно, профессионально, весело и красиво», — добавил Сафронов.

Жизнь 78-летнего Анатолия Трушкина трагически оборвалась в июне. Его подкосили коронавирус и вызванные инфекцией осложнения. Трушкин больше месяца боролся с болезнью. Сатирика похоронили на Кунцевском кладбище.