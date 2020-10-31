В Сети осудили певицу Любовь Успенскую за «новую дочь»

Москва, 31 октября. Известная российская певица Любовь Успенская опять привлекла к себе огромное внимание со стороны общественности. Однако сейчас инфоповодом стал не очередной скандал, связанный с родной дочерью звезды, а возможное удочерение девочки. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

В социальных сетях исполнительницы недавно появились несколько видеороликов, на которых маленькая девочка изучает жилье артистки и сидит у нее на руках. Публикация сопровождалась объемным комментарием самой Успенской, сообщившей о «маленьком лучике», озарившем ее дом.

По словам певицы, она столкнулась с «особенной девочкой», которая очень сильно повлияла на ее жизнь.

«Она дала мне второе дыхание, подарила желание вновь жить и дышать полной грудью. Ее искренний смех затмил все боли, переживания, страдания и обиды», — объяснила звезда.

Также Успенская заметила, что видит в маленькой гостье саму себя в детстве. Женщине начинает казаться, что она сама родила эту девочку, и она является для певицы наиболее близким человеком.

Однако многочисленные подписчики и фанаты не оценили публикацию Успенской. Во-первых, звезде напомнили о существовании живой наследницы, которая на данный момент находится в весьма незавидном положении.

«От родной отказались, а эту полюбите?!», «Опять обман ради хайпа!» — заметили некоторые.

Дело в том, что ранее певица уже намекала на усыновление мальчика, однако затем оказалось, что ребенок является ее крестником и сыном Миланы Тюльпановой. Теперь же звезду заподозрили в очередной «показухе».

Что же касается родной дочери Успенской, то на данный момент она проживает в США и, судя по всему, страдает от наркотической зависимости. Как сообщалось ранее, актриса Лапина предупредила певицу о будущем наследницы.