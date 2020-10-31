Der Spiegel: санкции Запада против РФ ничего не изменят

Берлин, 31 октября. Санкции Запада против России ничего не изменят, об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Как отмечает автор материала Кристиана Хоффманн, Запад автоматически вводит ограничения в отношении РФ, но никто не думает всерьез, что санкции что-то изменят. Таким образом политики пытаются убедить избирателей, что на что-то способны, в действительности это лишь симуляция, пишет журналист. Фактически санкции становятся заменой политики и в конечном итоге — выражением политической беспомощности.

Зачастую санкции Запада носят персональный характер, власти пытаются заморозить чьи-то счета и запретить въезд в страны ЕС. Наказуемая сторона свои действия никак не меняет, но этого изначально никто и не ждет, пишет автор статьи. Запад никак не может повлиять на Россию, но продолжает делать вид, что санкции на что-то влияют, хотя порой все это оборачивается против них самих. В пример приводятся ограничения из-за "Северного потока — 2" со стороны США, когда в заложниках оказалась почти вся Европа.