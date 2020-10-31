В Великобритании создали парк с домиками для ежей

Лондон, 31 октября. Первый в мире парк ежей открыли на одном из курортов Великобритании. Основная задача парка заключается в создании безопасных и уютных домиков для животных.

Ученые объявили, что популяция ежей сократилась на 98%. В связи с этим животные впервые попали в список исчезающих видов. Как передает "МИР 24", ежи становятся легкой добычей для животных и людей, когда впадают в спячку. Парк создали для их защиты.

Также на курорте будут рассказывать, как помогать ежам. Для этого нужно прекратить использование пестицидов и внимательно осматривать траву перед тем, как скашивать, передает Lonely Planet. Хорошим местом для спячки ежей является сухое и теплое место, поделилась соучредитель Центра спасения и реабилитации ежей Кэти Саут.