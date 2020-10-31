Эксперт назвал шаги Азербайджана, после которых Россия вступится за Армению

Россия поддержит Армению лишь в том случае, если действия Азербайджана будут угрожать суверенитету этой страны. Об этом в интервью ФАН заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Ранее Никол Пашинян, премьер-министр Армении, попросил российское руководство о «незамедлительном проведении консультаций», чтобы определить, как именно и чем Москва может помочь Еревану на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года. В своем письме, направленном в столицу РФ, Пашинян «досконально представил ситуацию» в Нагорном Карабахе и рассказал об «обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока» для участия в военном конфликте на стороне Азербайджана.

«Россия, конечно же, готова выполнить свои обязательства в рамках ОДКБ, но только в том случае, если боевые действия будут идти на территории самой Армении, — заметил политолог. — Но, поскольку Карабах — это не часть Армении, то вмешательство нашей страны на данном этапе развития конфликта исключено. Если же азербайджанские войска попытаются заступить на территорию, подконтрольную непосредственно Еревану, или прорезать коридор в Нахичевань, наступит совершенно иная ситуация».

Вместе с тем, отметил эксперт, Пашинян явно хочет «чего-то большего», публикуя содержание своих депеш российскому руководству. Помимо подтверждений гарантий своей безопасности, Армения, по мнению собеседника ФАН, хочет получить военную технику или разведданные из РФ.

«Ну или любую другую помощь, не связанную с прямым военным вмешательством, — добавил Рожин. — Потому что давление на Пашиняна внутри его страны, конечно же, нарастает: он уже был назван главным виновником неудач в этом конфликте, и даже виновником самого этого конфликта! Так что ему срочно надо показать гражданам, что он делает все ради исправления ситуации в Карабахе».

Фактически, подчеркнул эксперт, военные действия на территории Армении уже ведутся: азербайджанцы уничтожили комплекс «Эльбрус» и комплекс С-300. Однако Ереван еще не подавал в связи с этим какие-либо запросы в ОДКБ.

«Сам Пашинян говорит, что мы, мол, «не обращаемся, потому что пока не знаем точно, помогут нам или нет», — сказал политолог. — Видимо, у него есть сомнения, что в текущей ситуации подобные небольшие удары по армянским военным объектам будут считаться для Москвы достаточным основанием вступиться за Ереван».

Собеседник ФАН убежден, что таким основанием точно могут стать сухопутные операции Азербайджана на территории Армении.