Стартовала работа над пятой частью «Астрала»

Москва, 31 октября. В преддверии Хеллоуина стало известно, что мистическая франшиза «Астрал» получит продолжение. На съемки картины уже назначен новый режиссер.

Актер Патрик Уилсон, игравший Джоша Ламберта в первых двух частях «Астрала», дебютирует в качестве режиссера. Кинокомпания Blumhouse на открытии фестиваля BlumFest анонсировала продолжение серии популярных мистических триллеров. В пятой части «Астрала» будут показаны события, происходящие в семье Ламбертов спустя 10 лет после переезда в таинственный дом.

«Режиссура фильма для меня как в профессиональном, так и в личном плане - это часть полного цикла. Я чрезвычайно благодарен, что мне доверили рассказывать эту пугающую и захватывающую историю», — заявил Уилсон в комментарии изданию NME.