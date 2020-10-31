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Пешеход чудом не стал «героем» сразу трех ДТП на Алтае

Пешеход чудом не стал «героем» сразу трех ДТП на Алтае

Бийск, 30 октября. Житель Алтая по счастливому стечению обстоятельств избежал трех ДТП. Молодой человек мог попасть под колеса двух иномарок, также рядом с ним упал фонарь.

Авария произошла 28 октября на перекрестке улиц Горно-Алтайская и 8 марта. Автомобиль BMW X5 столкнулся с Toyota Ipsum на нерегулируемом перекрестке. От удара оба транспортных средства вынесло в сторону пешехода. Молодой человек чудом не угодил под машины.

Кроме того, местному жителю удалось «увернуться» от упавшего фонаря, передает РЕН ТВ. После этого пешеход спешно покинул место происшествия. Некоторые комментаторы в соцсетях уверены, что у молодого человека есть ангел-хранитель.

Пассажирам рухнувшего в океан самолета чудом удалось выжить, сообщала газета A42.RU. Легкомоторный лайнер потерпел крушение в Австралии.

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