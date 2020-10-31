Назван топ продуктов, которые помогут справиться с осенней хандрой

Москва, 31 октября. Продукты, которые содержат большое количество магния, помогут избавиться от стресса и осенней хандры. Также элемент способствует защите от сезонных заболеваний.

Магний участвует в обменном процессе. Микроэлемент поддерживает работу сердца, сосудов и щитовидной железы. Он оказывает благоприятное воздействие на психологическое состояние, помогает при бессоннице, снимает головную боль.

Взрослому человеку следует употреблять около 500 миллиграммов микроэлемента в сутки. Детям — не более 300 миллиграммов. Магний содержится в проростках пшеницы, авокадо, семечках. Кроме того, рекомендуется добавлять в рацион пшеничные отруби, семена льна и кунжут.