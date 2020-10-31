В «Дом.ru» назвали причины вероятного подорожания Интернета

ТМ «Дом.ru» (входит в АО «ЭР-Телеком Холдинг») назвал причины вероятного роста тарифов на Интернет, который ранее анонсировал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. В пресс-службе компании объяснили ФАН, почему операторы вынуждены принимать непопулярные решения и повышать цены на интернет-услуги.

Осеевский рассказал в интервью РБК, что рост трафика во время пандемии коронавируса на 20%-35% и требования «закона Яровой» могут привести к повышению тарифов на Интернет в следующем году. Глава «Ростелекома» добавил, что сдержать рост цен на Интернет может высокая конкуренция на рынке – в России несколько тысяч телеком-операторов. По его словам, рост тарифов составит менее 10%.

Второй по числу абонентов провайдер в России после «Ростелекома» «Дом.ru» также не исключает повышения тарифов. В компании сообщили, что «Дом.ru» традиционно индексирует тарифы на размер годовой инфляции. Однако при повышении цен учитывается ситуация на рынке в каждом отдельном регионе.

В «Дом.ru» подтвердили, что на рост тарифов повлияла пандемия, поскольку увеличение трафика потребовало от операторов дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Компания направила на модернизацию сети более 1 млрд рублей с начала года. Кроме того, среди причин роста тарифов в «Дом.ru» назвали ослабление курса рубля.

«Дополнительным фактором, влияющим на рост затрат, является ослабление курса рубля, поскольку расчеты за импортное оборудование производятся в валюте. Эти факторы, безусловно, влияют на бизнес операторов и требуют от них принятия непопулярных решений», — объяснили в компании.

Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, на второй квартал 2020 года число абонентов фиксированного интернет-доступа (ШПД) в России составляет 33,79 млн, что на 290 тысяч больше, чем в первом квартале. Лидером рынка остается «Ростелеком» с охватом 12,3 млн абонентов (+1% за второй квартал 2020 года). Вторую строчку занимает «ЭР-Телеком» с 3,8 млн абонентов (+0%), замыкает тройку крупнейших российских провайдеров МТС с 3,7 млн абонентов (+2,8%). Далее следует «Вымпелком» с 2,7 млн абонентов и ТТК – 1,8 млн абонентов.