Представитель Ирины Понаровской опровергла сухи о нищете певицы

Недобросовестные СМИ врут про нищету советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирины Понаровской. Об этом сообщил ФАН представитель певицы Валерия Тувина в телефонном разговоре.

Информация о том, что заслуженная артистка РФ решила обратиться в суд с целью повышения пенсии, породила массу слухов о ее плачевном финансовом положении. Однако, доверенное лицо певицы уверяет, что подобные заявления не соответствуют действительности.

«Мы видели в Сети, что пишут эти издания, что мол Понаровская в нищете живет, в суд пошла. Хочу заверить, что все у нас хорошо», — возмущенно объясняет директор Понаровской.

Ирина Понаровская, действительно, обратилась в суд с иском к Пенсионному фонду РФ с целью потребовать надбавку к выплатам за время, которое она проработала в Краснодарской филармонии с 10 августа 1982 года по 01 апреля 1983 года и произвести перерасчет пенсии с учетом данного периода времени. Стоит заметить, что надбавка, о которой идет речь представляет собой довольно внушительную сумму — 240 тысяч рублей. Однако некоторые СМИ расценили эту сумму «в копейки» и предположили, что у певицы серьезные проблемы с деньгами.

«И тут заголовки стали пестрить всякой небылицей. Она не в нищете, все в порядке. Просто мы не живем на показуху, не показываем грязного белья. Есть те, кто живет хайпом, у нас другой профиль. Кто считает, если про нас часто не пишут, значит мы ушли в тень. Нет! Нам предлагали придумывать о себе скандалы, но такая известность не для нас», — объясняет представитель Ирины Понаровской.

На сегодняшний день, по словам Тувиной, артистке мешает вести активную концертную деятельность только коронавирус. Ее концерты расписаны на год вперед, уже запланирован концерт на ноябрь следующего года в Crocus City Hall.