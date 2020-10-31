Блогер Саева угрожает рассказать всю правду о Егоре Криде

Москва, 31 октября. Известный в России блогер Дина Саева и певец Егор Крид еще полгода назад заблокировали друг друга в социальных сетях, однако сейчас скандал получил неожиданное продолжение. Теперь звезда обещает рассказать о спрятанных рэпером «скелетах в шкафу», пишет «СтарХит».

Еще совсем недавно считалось, что Дина Саева является новой пассией знаменитого артиста. Затем все контакты между звездами были резко оборваны, так как Саева неудачно пошутила о дуэте Крида с певицей Нюшей.

С тех пор прошло почти полгода, но недавно рэпер сам выступил с критикой в сторону популярного блогера. По словам Крида, Дина оказалась крайне ревнивой и завистливой девушкой, лгущей и устраивающей провокации.

После этого Саева записала полноценное видеообращение для Егора Крида. Как заметил блогер, она не собиралась говорить ничего плохого, однако решила донести до общественности, кем на самом деле является исполнитель.

«Это отвратительный человек, который использовал меня ради своих целей. Все видели, как мы друг другу нравились», — заметила девушка.

Знаменитость также сообщила, что она очень рада, что «не целовалась в губы» с репером. Теперь влюбленность Саевой исчезла, и она угрожает раскрыть «подноготную исполнителя». По словам блогера, она знает про «все скелеты в шкафу» Крида, и, в частности, про историю с Дашей Клюкиной.

Вполне возможно, что причиной для конфликта между Кридом и Саевой действительно стала ревность. Дело в том, что совсем недавно исполнитель «засветил» кольцо на безымянном пальце.