Армения рассчитывает на военную помощь от России в ситуации с НКР

Москва, 31 октября. Армения рассчитывает в том числе на военную помощь от РФ из-за войны в НКР, заявил посол страны в Москве.

Премьер-министр страны Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать Армении помощь из-за ситуации в Карабахе. Речь шла в том числе и о военной поддержке, заявил посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

«Речь идет о консультациях, дабы зафиксировать масштаб помощи, вид помощи, другие детали», — сообщил Тоганян.

Пашинян просил Путина о консультации по поводу помощи, которую Москва могла бы оказать Еревану для укрепления безопасности границ. Позже МИД РФ заявил, что необходимая поддержка в этом вопросе может быть оказана, если конфликт будет перенесен непосредственно на территорию Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны неоднократно договаривались о перемирии, но режим тишины все равно нарушался. Пашинян выступил за ввод российских миротворцев.

Накануне омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что Баку применяет фосфорное оружие. В качестве доказательства он разместил в своей социальный сети соответствующий видеоролик, передает «Царьград».