Разведенная Муцениеце мечтает сменить амплуа на «стерву»

Москва, 31 октября. Актриса Агата Муцениеце, сыгравшая Бригитту в историческом сериале «Тобол», откровенно рассказала о своем желании воплотить на экране образ «стервы».

После развода со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным 31-летней актрисе стали предлагать сыграть новые, непривычные для нее роли. По словам Муцениеце, она «купается» в спектре негативных и сложных персонажей, в которых ей предстоит перевоплотиться. Знаменитость зовут сыграть девушек легкого поведения, «стерв» и двуличных героев.

«Давно мечтала поиграть таких! Поэтому сейчас получаю большое удовольствие, купаясь в таких ролях», — признается Муцениеце в интервью Teleprogramma.pro.

В апреле актриса сделала публичное признание. Она рассказала поклонникам, что периодически терпела проявление бытового насилия от Павла Прилучного. В июне актеры официально расторгли брак. Позже появилась информация о том, что Прилучный стал встречаться со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. От брака у звездной пары остались двое детей.

Историческая эпопея «Тобол», посвященная петровским временам и покорению Сибири, продолжает выходить в эфир Первого канала. Муцениеце в саге исполнила роль солдатской жены.