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Пациенты челябинской больницы скончались до взрыва

Пациенты челябинской больницы скончались до взрыва

Челябинск, 31 октября. Два пациента челябинской больницы, где произошел взрыв и пожар, умерли утром до того, как произошло ЧП, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

"Два пациента умерли от последствий коронавирусной инфекции, а не в результате взрыва и последующего пожара в больнице", — подчеркнул собеседник агентства.

Таким образом, информация СМИ о том, что их якобы отключили от кислорода при эвакуации не имеет общего с реальным положением дел, подчеркнул он.

Заявление о том, что два пациента скончались в больнице еще до взрыва, подтвердил и губернатор региона Алексей Текслер.

Как сообщалось ранее, утром 31 октября в подсобном помещении больницы произошло возгорание и взрыв кислородной будки. Пламя охватило два этажа здания. Спасатели локализовали огонь на площади 130 кв. метров, а после смогли его полностью ликвидировать.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Во всех больницах города после случившегося пройдут проверки кислородного оборудования.

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