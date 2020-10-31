Ученые доказали причастность комет к возникновению жизни на Земле

Вашингтон, 31 октября. Зарождение жизни на Земле могло произойти вследствие падения космических тел. Новые доказательства этому утверждению нашли астробиологи Колледжа Альбион.

Специалисты в ходе исследования провели опыт на образцах гликоальдегида, подвергнув их воздействию ударного давления от 4,5 до 25 гигапаскалей. Такое давление сравнимо по силе с падением кометы, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Группа ученых выяснила, что биомолекулы, обнаруженные в составе комет, астероидов и метеоритов, не полностью разрушаются. Этому способствовало сахаросодержащее вещество, которое дает возможность сохранить целостность во время интенсивного давления.