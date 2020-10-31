Павла Волю обвинили в склонности к случайным связям после слухов об измене

Москва, 31 октября. Телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля никогда не брезговал случайным сексом. С таким заявлением выступила клинический психолог Елена Перелыгина.

Павел Воля стал героем новостных заголовков после информации о том, что юморист мог изменить своей супруге Ляйсан Утяшевой. Новость об адюльтере Воли возникла не на пустом месте — в Сети ранее появились фотографии, на которых комедиант, или похожий на него мужчина, был запечатлен в компании несовершеннолетней брюнетки. По некоторым данным, она является работницей эскорт-агентства.

Знаменитый клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина в беседе с «Собеседником» выразила мнение, согласно которому Воля и раньше не пренебрегал случайными связями. В качестве примера она привела ситуацию, которая произошла несколько лет назад во время отдыха на курорте, где также находился Воля. По словам Перелыгиной, он флиртовал со всеми девушками в отеле, а позднее увел ее подругу. С ней, по мнению собеседницы издания, у артиста произошел половой контакт.

Сам Павел Воля после возникновения слухов вел себя как ни в чем не бывало: артист посетил шоу Ляйсан Утяшевой, по окончании которого вышел на сцену с букетом роз. Жест Воли спровоцировал бурю оваций в зрительном зале. Некоторый решили, что таким образом артист «замаливает грехи».