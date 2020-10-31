Блогер-миллионник Натали Ящук отреагировала на деятельность коллег по цеху

Москва, 31 октября. Известный блогер-миллионник и бывшая телеведущая Натали Ящук прокомментировала деятельность своих коллег и указала на их ошибки. Знаменитость рассказала о тратах блогеров и методах привлечения внимания зрителей. Об этом пишет издание «СтарХит».

На данный момент звезда Instagram, приехавшая в Москву из небольшого украинского города, воспитывает дочь от Александра Хоменко и зарабатывает на выпускаемом контенте. Однако девушка делает это несколько не так, как конкуренты.

По словам знаменитости, многочисленные звезды Instagram ведут себя чрезмерно эпатажно только для того, чтобы привлечь больше внимания и заработать на популярности. Многие выставляют напоказ семейные скандалы, однако Ящук предпочитает не заниматься подобным. Блогер не предпринимает попыток «хайпануть», рассказывая истории о разрыве с Хоменко и в красках повествуя о личном.

Что же касается коллег по цеху, то о них девушка высказалась достаточно откровенно. Например, Ящук заявила, что жалеет Гусейна Гасанова. Его не любят, у него нет близкого сердцу человека.

Недалеко от этого блогера ушел и Давид Манукян, который зарабатывает популярность на «понтах». Дело в том, что молодой человек очень любит покупать крайне дорогие вещи и демонстрирует процесс их распаковки в своем Instagram.

«Дава всем своим внешним видом провоцирует. Он делает все, чтобы его хейтили», — объяснила Ящук.

Блогер вспомнила и другую свою конкурентку — Анастасию Ивлееву. Как заметила знаменитость, телеведущая ранее ее очень вдохновляла, но этот период прошел. Дело в том, что Ивлеева предпочитает не производить контент, а «хайпить» на событиях.

Однако в данном случае с утверждением Ящук можно и поспорить. Периодически Ивелеева привлекает к себе внимание и самостоятельно, о чем говорит ее огромное количество подписчиков в Instagram. Как сообщалось ранее, совсем недавно телеведущая взорвала Сеть «грязными танцами» в откровенном наряде.