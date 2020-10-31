Певица Ирина Понаровская хочет отсудить у ПФР 240 тысяч рублей

Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская подала иск в суд на Пенсионный фонд России. Об этом сообщила в телефонном разговоре с ФАН представитель 67-летней заслуженной артистки РФ Валерия Тувина. По мнению стороны истца, ПФ РФ должен Понаровской надбавку в размере 240 тысяч рублей.

Сейчас Басманный районный суд рассмотрит иск Понаровской против Главного Управления Пенсионного фонда РФ №10 по городу Москве и МО.

«Мы просим включить в общий трудовой стаж Ирины время, которое она проработала в Краснодарской филармонии с 10 августа 1982 года по 01 апреля 1983 года и произвести перерасчет пенсии с учетом данного периода времени, а это 240 тысяч рублей», — объясняет директор певицы.

По словам инициаторов судебного процесса, речь идет о приличной сумме — 240 тысяч рублей. Также представитель певицы подчеркнула, что любой человек, любой гражданин имеет право на прибавки от государства. В этом нет ничего предосудительного.

«Конечно, кто-то может посчитать, что это копейки, но, простите, какие же это копейки? И дело, знаете ли не в деньгах даже или нужде, в этом плане у нас все в порядке. Я бы, к примеру, пошла в суд, не знаю, кто бы не пошел», — возмущенно объяснила позицию артистки ее директор.

Доверенное лицо Ирины Понаровской рассказала, что концертная деятельность артистки идет полным ходом. Мероприятия расписаны на год вперед, певица прекрасно себя чувствует. А недавно знаменитость не постеснялась продемонстрировать свою фигуру. Она опубликовала в Instagram фотографию, на которой стоит в необычном платье небесного цвета. Фанаты по достоинству оценили внешний вид 67-летней певицы.