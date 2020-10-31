Исследователи выявили самую надежную модель Lada

Москва, 31 октября. Аналитики компаний Fit Service и Gruzdev Analyze провели исследование авторынка и выявили, какая модель машин Lada наименее подвержена поломкам.

Результаты исследования показали, что немецкие автопроизводители опередили японские бренды по надежности выпускаемых с конвейера машин. «Корейцы» по такому же параметру превзошли французские марки.

Кроссовер Lada Xray от российского производителя АО «АвтоВАЗ» занял 21-е место в списке самых надежных автомобилей. Аналитики также выявили, что разрыв по качеству между премиальными и авто среднего класса оказался незначительным.

В топ-5 самых «проверенных» автобрендов вошли чешская Skoda, Mercedes-Benz, Volkswagen, суббренд MINI немецкой BMW и Subaru.